«Перед введением ужесточенного карантинного режима некоторые жители Баку, а также Сумгайыта и Абшеронского района пытаются выехать на территории, где не применяется ужесточенный карантинный режим».

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал начальник Отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП), полковник полиции Кямран Алиев.

«Они думают, что в течение двух дней будут там, а потом вернутся. Но не стоит забывать, что выезд-въезд в Баку, Сумгайыт, Гянджу, Лянкяран и Абшеронский район не разрешен. Это не связано конкретно с двумя днями. Жители названных городов и районов не могут посещать другие районы. Поскольку эти лица зарегистрированы в Баку, Сумгайыте или в Абшеронском районе, они будут возвращены с постов обратно. Поэтому мы очень просим жителей не ехать на какую-либо территорию с этой целью. Надо понимать, что территория, на которой мы живем, относится к оранжевой зоне. То есть, поскольку здесь больше случаев заражения, эти жители, поехав к родственникам в другие районы, могут заразить их», — отметил К.Алиев.

Minval.az