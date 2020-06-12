«Наше общество достаточно серьезное, я верю, что правила карантина будут соблюдаться».

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

Глава агентства отметил, что некоторое время назад действовала система СМС-разрешений: «В первые дни 70-80% обращений приходили не по адресу. Позднее, вследствие общественной критики и принятых мер это было пресечено. Из-за обращений несерьезных лиц СМС-сообщения тех, для кого они были важны, приходили с задержкой. Мы и теперь призываем граждан не обращаться без необходимости в аптеки, колл-центр 108, чтобы те, кто действительно нуждаются в этом, могли сразу дозвониться и сообщить о своих проблемах, а государственные учреждения могли помочь им».

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