Руководитель Аппарата главы Исполнительной власти города Баку (ИВГБ) Эльгин Хабибуллаев заявил на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров, что иногда люди выходят из дома и проходят пешком 5-100 метров, чтобы выбросить мусор: «Это может привести к злоупотреблениям. Если мусорные контейнеры разместят вблизи блоков, то люди смогут легко выбросить мусор. В этом случае тех, кто выбрасывает мусор, штрафовать не будут».

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Начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел, полковник полиции Кямран Алиев отметил, что граждане могут пройти пару метров и выбросить мусор в контейнер, находящийся перед зданием: «Но те, чьи мусорные контейнеры находятся далеко от дома, не могут выйти из квартиры. Два дня это не очень большой срок, можно оставить мусор в целлофановых пакетах дома».

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