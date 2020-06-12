«Мы вместе с Исполнительной властью города Баку готовим систему очередей на пляжи».

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

У.Мехтиев отметил, что будет разработана соответствующая система очереди: «Место в очереди будет назначаться исходя из количества мест на пляже».

В свою очередь, руководитель Аппарата главы Исполнительной власти города Баку (ИВГБ) Эльгин Хабибуллаев заявил на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров, что разрабатывается специальная программа в связи с пляжами.

Он отметил, что в жаркие дни на пляжах, вмещающих 400 человек, могут одновременно отдыхать 800 человек: «Будет создана служба во избежание таких случаев, граждане смогут пройти на территорию пляжа, введя свой FIN-номер (личный идентификационный номер). Работа над этой программой завершается. Об этом будет сообщено общественности в ближайшие дни».

Э.Хабибуллаев добавил, что пляжный сезон уже начинается: «В соответствии с рекомендацией вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой подготовлены 6 общественных пляжей. На пляжах нужно соблюдать правила. На пляже должен быть человек, регулирующий эти вопросы».

Minval.az