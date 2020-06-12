Оперативный штаб при Кабмине проводит брифинг в связи с коронавирусом.

В брифинге принимают участие начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД полковник полиции Кямран Алиев, глава рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Исаев, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехтиев и руководитель аппарата главы исполнительной власти города Баку Эльгин Габибуллаев.

Minval.az