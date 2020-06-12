Распоряжением президента Ильхама Алиева от 10 июня 2020 года утверждена новая структура Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Согласно распоряжению, число управлений и отделов Генеральной прокуратуры доведено с 15 до 18, в целях оптимизации механизма контроля в управлении учреждена должность заместителя генерального прокурора, объединены Следственное управление Генеральной прокуратуры по делам о тяжких преступлениях и Следственное управление прокуратуры города Баку, создано Следственное управление Генеральной прокуратуры.

Согласно распоряжению, подписанному президенту, Гейдар Мамедов назначен заместителем генпрокурора, согласно приказам генпрокурора, Немату Авазову поручено исполнение обязанностей начальника нового следственного управления Генпрокуратуры, Натиг Абдуллаев назначен начальником управления по контролю за исполнением законов в следственной и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Генеральной прокуратуры,Эльшан Аббасов — начальником управления организации и контроля за исполнением Генеральной прокуратуры, Натиг Гусейнов – начальником управления кадров Генпрокуратуры, Кямал Гылыджов — начальником управления служебных расследований Генеральной прокуратуры, Мурад Дадашев — Начальник управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры, Aнар Мамедов — заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, Сардар Иманов – прокурором Хатаинского района.

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