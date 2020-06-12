13 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-24, днем 35-40 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 38-40 градусов тепла, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 55-65%, днем — 25-35%.

13 июня в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, град. Утром в горах будет туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 35-40 градусов тепла, в некоторых местах 42, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az