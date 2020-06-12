С начала летнего сезона начинаются банальные проблемы, связанные с безводьем. Так, на глобальную летнюю сушь в кранах жалуются жители Сураханского и Сабунчинского районов, пос. Пиршаги, Ени Гюнешли, Ахмедлы, Гарачухур и в некоторых других районах Баку. Социальная сеть «Фейсбук» переполнена гневными статусами жителей столицы, жалующихся на сушь в летнее время.

Все попытки граждан дозвониться до структуры, отвечающей за обеспечение водой граждан не представляется возможным, так как все номера телефонов «Азерсу» стабильно заняты наверняка (дозвонившимся стоит вручить приз).

Понятно, что такое безобразие происходит вот уже много лет, как только начинается летний сезон, но сейчас ситуация более серьезная, так как в стране пандемия коронавируса, и один из действенных методов борьбы – гигиена. Но о какой гигиене может идти речь, если приходится лишнюю каплю экономить, а в «Азерсу» глухо занято? Жители вышеуказанных районов вот уже много лет покупают ежедневно воду, хоть как-то справляясь с бедственным положением, но впереди 2-дневный локдаун, с 00.00 14 июня до 06.00 15 июня все будут сидеть дома, в том числе и развозчики воды. Кроме того, если в будние дни жители приходят в свои дома в разное время, нет проблем с мытьем рук, купанием, использованием туалета и ванной комнаты, и потреблением воды в целом, то два дня локдауна соберут вместе всю семью, которой надо мыться, ходить в туалет, мыть руки, пить чай. С учетом того, что в Азербайджане маленькие семьи –редкость, значит в одной квартире будут заперты как минимум 6-7 человек. Представляете, что будет, если все они будут потреблять воду для санитарных нужд в течении двух дней? Предположим, у кого-то есть баки для воды, но в свете последнего распоряжения многие баки демонтировали, а круглосуточную подачу воды так и не обеспечили. Остается открытым вопрос: как во время локдауна соблюдать элементарные правила гигиены? Чем мыть руки и смывать туалет? Понятно, что питьевую воду можно купить в супермаркете, но с учетом ситуации с безводьем, это будет товаром номер один, который сметут с полок точно так же, как на прошлой неделе смели хлеб с прилавков.

А ведь правительство вот уже который год выделяет структуре «Азерсу» немалые средства на развитие в надежде на полноценную работу данного ведомства. Но по-прежнему все остается на той же самой исходной точке. Почему – ответа нет. И навряд ли будет, так как все номера телефонов «Азерсу» стабильно заняты, отчета населению руководство ООО не дает, а если и дает, то валит все и всегда на «аварию, из-за которой подача воды энное время невозможна».

В свете сказанного хочется отметить, что на фоне коронавирусной инфекции государство ведет глобальную борьбу с коррупцией. С должностей снимаются главы ИВ, крупные полицейские чиновники и сотрудники прокуратуры. Но почему-то за «Азерсу», руководство которого постоянно саботирует распоряжения президента и не выполняет своих прямых обязательств перед гражданами страны, еще никто не взялся. А, тем не менее, давно пора.

Яна Мадатова

Minval.az