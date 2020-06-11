«В последние годы в области энергетики проделана огромная работа, увеличились генерационные мощности, кроме того, вы восстанавливаете потерянные мощности. В ближайшее время мы отметим открытие теплоэлектростанции в Мингячевире после реконструкции. На самом деле это – заново отстроенная электростанция мощностью 2400 мегаватт. А также строительство подстанций».

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на церемонии открытия в Хатаинском районе Баку 110/35/10-киловольтной подстанции «Ахмедлы» ОАО «Азерэнержи».

Глава государства отметил, что именно поэтому Азербайджан сегодня занимает второе место в мировом масштабе по коэффициенту устойчивости обеспечения энергией: «Причем об этом говорим не мы, а Давосский всемирный экономический форум. То есть, мы опередили многие развитые страны, и работы продолжаются. Новые подстанции открываются и в рамках моих поездок по районам. Недавно в Тертере и Агджабеди были открыты две подстанции. А сейчас – подстанция «Ахмедлы», «8-й километр», «Хырдалан», «Бузовна», «Белый город».

Все наше электрическое хозяйство должно быть полностью обновлено и должно отвечать самым высоким современным стандартам. Ряд проектов завершился, но еще многое предстоит сделать, мы последовательно осуществим и эту работу» (цитата по АПА).

Minval.az