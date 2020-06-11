Агентство пищевой безопасности Азербайджана огласило правила, необходимые для соблюдения во время забоя скота.

Как говорится в сообщении Агентства, забой скота должен осуществляться в соответствии с ветеринарно-санитарными и санитарно-гигиеническими требованиями. Хозяйство, где выращивается скот, должно отвечать ветеринарно-санитарным требованиям.

Разрешается забой только здорового скота, обследованного специалистом-ветеринаром. В пунктах забоя должны строго соблюдаться вышеназванные требования. Орудие, используемое для забоя, должно быть чистым, а сам мясник должен быть в специальной форме.

Наряду с этим в последующем процессе обязательно нужно соблюдать последовательность, мясо и внутренние органы должны пройти ветеринарно-санитарное обследование, для продления срока хранения туша и внутренности должны быть заморожены, при перевозке мяса и внутренних органов в пункты продажи необходимо строго соблюдать правила гигиены.

Minval.az