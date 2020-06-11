Обнародован график регулярных авиарейсов из Баку в Нахчыван и обратно, которые будут осуществлены после 18 июня – первого дня полетов.

Вице-президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Эльдар Гаджиев отметил, что авиарейсы будут осуществляться каждый вторник и четверг в 15:00 из Баку в Нахчыван, а в 17:10 из Нахчывана в Баку.

Он сказал, что если раньше летом за день 10 рейсами Баку-Нахчыван перевозилось до 1500 пассажиров, то на сегодняшний день каждую неделю 200 пассажиров будут перевозить из Баку в Нахчыван и столько же из Нахчывана в Баку: «Поэтому мы надеемся, что граждане будут пользоваться этими рейсами лишь в исключительно важнын случаях».

Эльдар Гаджиев отметил, что билеты из Нахчывана в Баку и обратно будут продаваться онлайн путем оплаты посредством платежной карты, принадлежащей пассажиру.

Он также заявил, что действующие правила не позволяют покупать авиабилет посредством чужой платежной карты: «Однако обратившись на горячую линию AZAL, можно будет приобрести билеты в ограниченном количестве посредством чужой карты. Но количество билетов будет очень ограниченным».

Вице-президент AZAL отметил, что в настоящее время началась продажа билетов на авиарейсы из Баку в Нахчыван и обратно на 18 июня.

Minval.az