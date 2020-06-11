Стали известны детали регистрации авиапассажиров в период пандемии коронавируса и посадки в самолет.

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Это нашло отражение во «Временных правилах организации полетов и перевозки пассажиров авиатранспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)», утвержденных Кабинетом министров.

В соответствии с правилами, сотрудники, назначенные для контроля над соблюдением очереди, встречают пассажиров и указывают им направление посадки на рейс, предлагают им пройти в зону на терминале для регистрации с наименьшей очередью.

— После окончания регистрации пассажиры повторно дезинфицируют руки.

— После приема багажа у пассажира этот багаж дезинфицируется и на нем делается специальная отметка о дезинфекции.

— Пассажиров расспрашивают о том, есть ли у них симптомы COVID-19.

— Пассажиров переводят последовательно в зону досмотра перед полетом, стерильную зону и зону пограничного контроля.

Согласно правилам, с целью обеспечения дистанции процесс посадки в самолет осуществляется в зональном порядке ограниченными группами по указаниям ответственного за посадку сотрудника;

— посадка на воздушное судно начинается с пассажиров последних рядов. Посадка осуществляется с учетом соблюдения дистанции между пассажирами, создания возможности размещения личных вещей в салоне воздушного судна и пассажиров на сиденьях;

— с целью минимизации контакта пассажир при входе в воздушное судно предъявляет ответственному за посадку сотруднику страницу паспорта с фотографией и проводит посадочный талон через специальный сканер;

— руки пассажира дезинфицируются.

Minval.az