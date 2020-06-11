В Азербайджане выявлено еще 352 случая заражения коронавирусом, 210 человек вылечились, 6 человек скончались, сообщили в Опершьабе при Кабинете министров.
Дата: 2020/06/11 17:13
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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