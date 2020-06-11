Gestellte Aufnahme. Symbolfoto: Coronavirus Diagnose. COVID-19, SARS-CoV-2. Berlin 17.03.2020 Berlin Deutschland *** Presented picture Symbol photo Coronavirus Diagnosis COVID 19, SARS CoV 2 Berlin 17 03 2020 Berlin Germany Copyright: xThomasxImo/photothek.netx

В Азербайджане выявлено еще 352 случая заражения коронавирусом, 210 человек вылечились, 6 человек скончались, сообщили в Опершьабе при Кабинете министров.

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