

ОАО «Азерэнержи», которое работает круглосуточно и не останавливает производство и передачу электроэнергии ни на секунду, предпринимает все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в своих предприятиях, а также для обеспечения устойчивого и качественного энергоснабжения потребителей.

Вот почему с момента объявления о пандемии не было проблем с электростанциями, системно значимыми подстанциями и высоковольтными линиями электропередачи, а следовательно, и с энергоснабжением, как при смягчении, так и при ужесточении правил карантина.

В соответствии с решениями Оперативного штаба при Кабинете министров

Азербайджана, большинство сотрудников «Азерэнержи» в дни ужесточении

правил карантина были на рабочем месте. Даже в строгие карантинные дни

было обеспечено энергоэкспорт в соседние страны в требуемом объеме.

Minval.az