В Азербайджане 13 и 14 июня температура воздуха повысится, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В сообщении отмечается, что максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 40, в центрально-низменных районах до 42 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, днем 13 и 14 июня на Абшеронском полуострове ожидается до 40 градусов тепла, что будет неблагоприятно и рискованно для метеочувствительных людей. Днем не рекомендуется долго находиться на открытом воздухе.

С вечера 11 июня по вторую половину дня 14 июня в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозы, ливни, прогнозируется град. В некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные сели.

Minval.az