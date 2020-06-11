ООО «Baki sheher esasli tikinti ve temir» (структура Исполнительной власти Баку) направит 12 млн 986,472 тыс. манатов на ремонт кровли зданий и капитальный ремонт культурно-социальных объектов.
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, «Baki sheher esasli tikinti ve temir» подписало два контракта на выполнение вышеуказанных работ.
С ЗАО «Vest Ltd» подписан контракт, предусматривающий ремонт кровли зданий находящихся на балансе Государственного жилищного фонда. Сумма контракта 9 млн 992,56 тыс. манатов.
Второй контракт — с ЗАО «Star construktion-12» — предусматривает капитальный ремонт культурно-социальных и бытовых объектов. Сумма — 2 млн 993,911 тыс. манатов.