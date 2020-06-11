TƏBİB обратился к студентам и резидентам.
Как сообщили АПА в TƏBİB, в обращении говорится:
«Дорогие студенты и резиденты!
Если вы хотите оказать поддержку нашему государству и самоотверженным врачам в борьбе с коронавирусом, то можете присоединиться к нам, зарегистрировавшись по ссылке.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGcImK3EogaAB2CTW186RbhvrvtHExLDMffxRhE_bR3kdsOA/viewform
Волонтерами могут стать только студенты III, IV , V и VI курсов и резидентуры.
Волонтерская деятельность будет осущестляться как в офисах, так и в больницах»