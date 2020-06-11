Руководящий состав Агстафинского районного отдела полиции освобожден от занимаемых должностей.

Как сообщает Report, от работы отстранены заместитель начальника оперативного отдела Ильхам Керимов, заместитель начальника служебного отдела Джабир Алескеров, командир патрульно-постовой службы районного отдела Габиль Алескеров, старший следователь Рашад Магеррамов и начальник отделения полиции Кочвелили Вугар Мамедли.

Некоторое время назад начальник Агстафинского РОП Эльсевер Али оглу Асланов был освобожден от занимаемой должности и взят в распоряжение.

В декабре 2019 года в результате проведенной Службой государственной безопасности (ГПС) операции был арестован глава Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев.

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