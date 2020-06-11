В рамках реконструкции по обоим направлениям на участке автомагистрали Баку-Губа-граница с Российской Федерацией, в районе «Масазырского круга» и на подъездах к нему обновляется асфальтовое покрытие, сообщает в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В рамках ремонтно-строительных работ движение автотранспорта будет ограничено.

Агентство приносит извинения за временные неудобства гражданам и просит водителей с пониманием отнестись к осуществляемым работам, рекомендует им воспользоваться альтернативными путями в соответствии с направлением движения.

Minval.az