Обнародована статистика заражения COVID-19 по регионам Азербайджана. Показатель по Баку составляет 50%.

На последующих местах Гянджа-Газах – 12,5%, Абшерон – 11,6%, Аран – 9,3%, Лянкяран – 7,3%, ввезенные из-за рубежа – 3,4%, Шеки-Загатала – 1,7%, Губа-Хачмаз – 1,4%, Верхний Карабах – 1,1%, Нагорный Ширван – 1,6%, Нахчыванская Автономная Республика – 0,05%.

Что касается районов Баку, самый высокий показатель зафиксирован в Сабунчинском (12,4%), Ясамальском и Бинагадинском (12,3%) районах. В Хатаинском районе этот показатель составляет 11,6%, Насиминском – 11%, Сураханском – 9,4%, Наримановском – 9,1%, Низаминском – 7,2%, Гарадагском – 7%, Хазарском – 4,4%, Сабаильском – 3%, Пираллахинском – 0,3%.

Среди зараженных 5% в возрасте 0-9 лет, 6% — 10-19 лет, 14% — 20-29 лет, 18% — 30-39 лет, 15% — 40-49 лет, 21% — 50-59 лет, 16% — 60-69 лет, 4% — 70-79 лет, 2% — свыше 80 лет.

Сегодня в Азербайджане в целом 8 530 человек заражены вирусом. Среди них 4 720 выздоровели, 102 – скончались. 3 708 – активные больные коронавирусом, в целом проведено 356 032 теста, передает Репорт.

Minval.az