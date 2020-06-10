Профицит госбюджета Азербайджана за январь-май 2020 года составил 1 млрд 135,3 млн манатов, говорится в сообщении Госкомстата.

Согласно оперативным данным Минфина, за отчетный период доходы госбюджета составили 10 млрд 527,5 млн манатов (рост по сравнению с показателем января-мая прошлого года на 17%), расходы – 9 млрд 392,2 млн манатов (спад на 0,4%).

Номинальный объем ВВП Азербайджана за январь-май составил 27 млрд 479,9 млн манатов. Таким образом, профицит госбюджета составил 4,1% ВВП за отчетный период

Прогноз по доходам госбюджета на 2020 год составляет 24 млрд 134,5 млн манатов, расходам — 26 млрд 894,7 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2020 год прогнозируется на уровне 2 млрд 760,2 млн манатов или 3,3% ВВП.

Minval.az