Жителей обрушившегося дома в Сумгайыте могут переселить в новый жилой комплекс. Как сообщает Sputnik Азербайджан, решение о дальнейшем переселении зависит от состояния здания.

Во вторник вечером, 9 июня, в Сумгайыте обрушилась часть жилого здания, заселенное вынужденными переселенцами из Губадлинского района. Инцидент произошел на территории 12-го микрорайона.

Обвалилась лестница. В результате пострадали и были госпитализированы 50-летний Идрак Гусейнов и 53-летняя Гюльханым Джафарова. Прибывшие на место спасатели эвакуировали пятерых человек, включая четверых несовершеннолетних.

В настоящее время здание осматривают эксперты. Если оно будет признано аварийным, вынужденные переселенцы будут заселены в новые квартиры. Однако, уже сегодня исполнительная власть города Сумгайыт анонсирует скорейшее обеспечение жильем пострадавшие семьи.

Minval.az