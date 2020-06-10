Кабинет министров внес изменения в «Правила взятия на территории Азербайджанской Республики под карантинный контроль в период распространения инфекционных заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем».

Премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Лица, нарушающие карантинный режим, будут нести ответственность в порядке, предусмотренном Кодексом об административных проступках и Уголовным кодексом Азербайджанской Республики.

Отметим, что ранее нарушители карантинного режима привлекались к ответственности в порядке, предусмотренном Кодексом об административных проступках.

Minval.az