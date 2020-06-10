Правоохранительные органы Азербайджана объявили розыск мужчину, обвиняемого в захвате заложников, сообщается на сайте Главного управления полиции города Баку.

В сообщении отмечается, что житель города Баку Абасов Асиф Рагиф оглу обвиняется по статьям 215.2.1 (захват заложника — совершенное группой лиц по предварительному сговору), 215.2.3 (захват заложника — с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), 215.2.4 (захват заложника-с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), 215.2.7 (захват заложника — в отношении двух или более лиц) и 215.2.8 (захват заложника — из корыстных побуждений) УК и по решению суда объявлен в розыск.

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию продолжаются.

Minval.az