Недавние гневные заявления Министерства иностранных дел Армении в адрес Азербайджана вновь свидетельствуют об их практике произвольного и избирательного толкования решений, принятых международными организациями. Выступая с обычными необоснованными обвинениями, Армения преследует цель ввести в заблуждение международное сообщество и отвлечь внимание от своей собственной расистской политики и преступлений на почве ненависти, которые проявляются в незаконной военной оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих к нему семи районов Азербайджана, а также в целом в нарушении прав человека и основных свобод сотен тысяч азербайджанцев в ходе агрессии, говорится в распространенном заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В заявлении отмечается, что Армения, которая несет полную ответственность за развязывание войны и захват одной пятой части международно признанной территории Азербайджана, проведение этнических чисток на оккупированных территориях, совершение других тяжких преступлений в ходе конфликта, отстаивание неприкрытой расистской идеологии и вопиющее игнорирование резолюций 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993) Совета Безопасности ООН, решений Европейского суда по правам человека, решений и документов других международных организаций, не может обвинять других в несоблюдении стандартов и ценностей, которые сама Армения регулярно нарушает.

Армения стала моноэтнической страной, добившись этого путем изгнания представителей всех других национальностей, включая азербайджанцев.

Ненависть, вражда и нетерпимость по этническим и религиозным мотивам, которые лежат в основе политики Армении, подтверждаются нескрываемой убежденностью ее руководства в «этнической несовместимости» между армянами и азербайджанцами. Международное сообщество неоднократно выражало свое возмущение по поводу открытой пропаганды Арменией таких адиозных идей и серьезную обеспокоенность по поводу преобладающего в Армении духа нетерпимости и дискриминационной политики и практики, проводимой в этой стране.

Армения должна положить конец своему лицемерию и избирательному подходу к стандартам в области прав человека и решений Европейского суда по правам человека, начиная с исполнения постановления того же суда от 16 июня 2015 года по делу «Чирагов и другие против Армении».

Как известно, изучив представленные доказательства, Большая палата Европейского суда установила, что Армения осуществляет контроль над Нагорным Карабахом и другими оккупированными территориями Азербайджана, установила ответственность Армении за нарушение прав внутренне перемещенных азербайджанцев и подтвердила их право на возвращение в свои дома и места постоянного проживания на оккупированных территориях.

Основной причиной продолжения конфликта и, как следствие, напряженности и эскалации в регионе является незаконная оккупация территорий Азербайджана и попытки Армении закрепить эту ситуацию. Мир, безопасность и стабильность могут быть достигнуты только в том случае, если прежде всего будут устранены последствия агрессии Армении, то есть обеспечен немедленный, безоговорочный и полный вывод оккупационных сил с территорий Азербайджана в соответствии с требованиями вышеприведенных резолюций Совета Безопасности ООН, восстановлена территориальная целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, и обеспечены права человека и основные свободы сотен тысяч вынужденных переселенцев-азербайджанцев, включая право на возвращение к родным очагам.

Minval.az