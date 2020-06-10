В Азербайджане предусматривается снизить пенсионный возраст для мужчин и женщин, проработавших в тяжелых и вредных условиях не менее 12 лет 6 месяцев и не менее 10 лет соответственно. Лицам из этой группы планируется предоставить право на получение пенсии по возрасту.

Как сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, при назначении пенсии также предлагается устранить необходимость одновременного наличия как пенсионного капитала, так и общего стажа (25 лет — для мужчин, 20 лет — для женщин).

Вышеуказанные нововведения предусмотрены в новом проекте министерства труда и социальной защиты населения по внесению поправок в пенсионное законодательство.

Согласно проекту, предусматривается на 30 процентов снизить требуемый пенсионный капитал для лиц, проработавших в тяжелых и вредных условиях.

Minval.az