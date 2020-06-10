Правоохранительные органы Азербайджана объявили в розыск турецкого бизнесмена, сообщается на сайте Главного управления полиции города Баку.

Отмечается, что Али Осману Кутаноглу предъявлено обвинение по статьям 178 (мошенничество) и 182 (вымогательство) УК АР.

В июле 2017 года Али Осман Кутаноглу был задержан в Стамбуле по подозрению в шантаже и мошенничестве против азербайджанских бизнесменов. Али Осман Кутаноглу был арестован решением суда и отправлен в следственный изолятор. Примерно через месяц он был отпущен на свободу.

Отметим, Али Осман Кутаноглу совершил мошенничество против азербайджанских предпринимателей на сумму 1 млн. 240 тыс. евро, пишет АПА со ссылкой на турецкие СМИ.

Minval.az