Коллегия Счетной палаты обсудила аудиторский отчет о результатах финансового и аудита соответствия исполнения средств, выделенных из бюджета в Фонд государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает АПА, в соответствии со статьей 26.2 Закона Азербайджанской Республики «О Счетной палате», принято решение направить в Генпрокуратуру Азербайджана материалы, связанные с несоблюдением должностными лицами требований законодательства о государственных закупках, не использованием средств по назначению, нарушением строительных норм и правил, предоставлением средств массовой информации помощи с нарушением требований законодательства и другими обстоятельствами.

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