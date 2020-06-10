«В связи с использованием систем охлаждения в автобусах в условиях нынешней пандемии проводятся консультации c TƏBİB. Согласно рекомендации TƏBİB, ограничена эксплуатация систем охлаждения, циркулирующих воздух внутри салона. Отмечено, что циркуляция воздуха внутри салона увеличивает риск распространения инфекции COVID-19», сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Отмечается, что обсуждения в связи с внедрением системы вентиляции в автобусах с TƏBİB продолжаются. С учетом международного опыта проводится работа над определенными правилами. Будут приняты окончательное решение и правила, а также предоставлена дополнительная информация. А до этого дано указание обеспечить естественную вентиляцию, держа окна в автобусах открытыми.

БТА просит пассажиров относиться к данным вопросам с пониманием.

Minval.az