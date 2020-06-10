Были рассмотрены заявления о, что в отделении полиции было оказано давление на Керима Сулейманлы, который был в числе тех, кто 7 июня в Ясамальском районе бросали предметы на сотрудников полиции, осуществлявших контроль за усиленным карантинным режимом, оскорбляли их.

Об этом АПА сообщил глава пресс-службы ГУПБ Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что эти заявления не соответствуют действительности:

«Он получил легкие повреждения на лице не в отделении полиции, а во время оказания сопротивления стражам порядка при задержании. Мы изучили каждую деталь, его избиение сотрудниками полиции не нашло подтверждения».

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