Мы также используем наши промышленные возможности. В короткий срок стали функционировать предприятия по производству медицинских масок.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев 9 июня на церемонии открытия трех больниц модульного типа.

В настоящее время работают два предприятия. В Азербайджане уже производятся дезинфицирующие средства. В то же время в Азербайджане производятся специальная одежда, комбинезоны для врачей. Также мы импортируем медицинские маски из-за рубежа, потому что потребность растет, что непосредственно связано с ограничительными мерами. Мы видим, что в последние дни граждане чаще пользуются медицинскими масками. Еще раз хочу сказать: в закрытом пространстве это обязательно. Я во всех закрытых местах пользуюсь медицинской маской, и каждый должен пользоваться ею в закрытом пространстве – в общественном транспорте, офисах, торговых центрах. На открытом воздухе это рекомендуется, если нет близкого контакта можно и не пользоваться маской. Но в закрытых условиях каждый обязательно должен пользоваться маской, каждый должен соблюдать дистанцию и личную гигиену. Необходимо учитывать всего лишь три этих фактора – об этом, возможно, тысячу раз говорили врачи, различные общественные деятели: медицинская маска, дистанция в полтора-два метра и дезинфицирующие средства. Эти факторы, по единодушному мнению врачей, защищают людей на 95 процентов. Поэтому убедительно прошу граждан соблюдать эти очень простые правила и знать, что коронавирус не исчез.

В настоящее время во всех странах, в том числе в Азербайджане, принимаются смягчающие меры. Несмотря на это, я сказал, что если мы увидим, что число больных резко возрастает, то вновь будем вводить ограничения. Причина ограничительных шагов понятна. Некоторые люди проявляют безответственность. В целом же, могу сказать, что азербайджанское общество проявляет очень большую ответственность, соблюдает дисциплину. Особый карантинный режим в выходные дни подтвердил это, нарушений правил было крайне мало. Это свидетельствует о том, что граждане осознают ответственность. Но это должен понимать каждый гражданин, так как один безответственный человек может заразить сто человек, подвергнуть риску их и свою жизнь.

Коронавирус не исчез и не исчезнет. По общему мнению врачей, люди будут страдать этим заболеванием пока не будет получена вакцина. Поэтому мы тоже должны быть готовы жить в рамках новых правил поведения. Иного пути сегодня нет. Еще раз хочу сказать: эти правила поведения не доставляют людям особых неудобств. Просто надо следовать правилам, о которых я сказал, и быть более ответственными.

В этот период Азербайджанское государство проявило огромную ответственность, в первую очередь, внутри страны. Потому что было два пути: спасать либо экономику, либо здоровье людей. Лично для меня однозначно без колебаний здоровье людей всегда было на первом месте, в том числе в период пандемии. Поэтому мы сознательно пошли на ограничительные меры, зная, что это негативно отразится на нашей экономической активности. Я говорил, что в результатах, достигнутых в прошлом месяце, есть хоть и незначительный, но рост – 0,2 процента. Однако я предполагал, что итоги пяти месяцев уже будут отражать спад, так и случилось. Как мне сообщили, валовой внутренний продукт за пять месяцев снизился на 1,7 процента. Но все же по сравнению со многими развитыми странами спад у нас очень небольшой. Должен отметить, что параллельно с этим промышленное производство несколько возросло. Но в ненефтяном секторе промышленность выросла на 14 процентов. Рост в сельском хозяйстве составил 3,6 процента. Среднемесячная заработная плата приблизилась к 740 манатам. Это примерно более 430 долларов. Инфляция составляет ниже 3 процентов, то есть, находится на прогнозируемом уровне.

Поэтому, если посмотреть в целом, наша экономическая деятельность в этот период также была очень успешной. Если даже экономика потерпит спад, она будет восстановлена, а восстановить жизнь людей невозможно. Жизнь людей бесценна. Поэтому до сих пор и после этого основной фактор для нас — безопасность, здоровье людей. Растущая динамика больных, инфицированных свидетельствует о том, что к этому привела тенденция смягчения. Однако ситуация все равно находится под контролем. Здесь основной фактор заключается в соотношении числа инфицированных и выздоровевших. На сегодняшний день соотношение таково, что наша система здравоохранения может справляться с этим. Во многих странах основной причиной того, что смертные случаи приобрели массовый характер, является того, что система здравоохранения там рухнула, то есть, они не могут принимать больных, и, таким образом, наблюдаются массовые случаи смерти. Имеющиеся сегодня у нас возможности здравоохранения полностью позволяют нам сохранять ситуацию под контролем. Однако всем следует знать, что мы должны сохранить такую ситуацию. Сохранить и стремиться к росту позитивных тенденций, что мы и делаем.

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