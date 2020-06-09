В этот период Азербайджанское государство продемонстрировало большую ответственность, прежде всего, внутри страны.

Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев в ходе встречи с врачами во время открытия больниц модульного типа.

«Потому что было два варианта — либо сохранить экономику, либо здоровье людей. Лично для меня здоровье людей без колебаний всегда было на первом месте, в том числе и во время пандемии.

Поэтому мы сознательно предприняли ограничительные шаги, зная, что это окажет негативное влияние на нашу экономическую деятельность», — сказал он.

Глава государства отметил, что по итогам 5 месяцев спад был прогнозируемым.

«Валовой внутренний продукт упал на 1,7% за пять месяцев. Однако по сравнению со многими развитыми странами наш спад экономики очень мал», — сказал он (цитата по 1News).

Президент также отметил, что промышленное производство незначительно увеличилось.

«Но промышленность в ненефтяном секторе выросла на 14%. Сельское хозяйство выросло на 3,6%. Средняя зарплата граждан приблизилась к 740 манатам, что составляет более 430 долларов. Инфляция ниже 3%, т.е. на уровне прогноза», — сказал глава государства.

Президент отметил, что хотя экономика находится в упадке, она будет восстановлена. Однако жизнь людей восстановить нельзя. Жизнь людей бесценна.

«Поэтому главными факторами для нас до сих пор были и будут впредь безопасность и здоровье людей», — сказал он.

Minval.az