«В конце прошлой недели Оперативный штаб принял решение о запрете на выход из дома. Эти решения были приняты на основе анализа и показателей».

Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что граждане проявили солидарность в этом вопросе: «За исключением некоторых деталей, мы не наблюдали серьезных негативных явлений как в период с момента принятия решения до конца недели, так и в субботу и воскресенье».

Председатель TƏBİB сказал, что очереди за хлебом, хоть и небольшие, но наблюдались: «Верим, что благодаря опыту мы не столкнемся с такими ситуациями. Граждане продемонстрировали серьезную солидарность, в частности, в субботу и воскресенье. Мы верим, что продемонстрируем эту солидарность и на следующей неделе, и, что уровень заражения будет снижен».

Minval.az