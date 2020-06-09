Обнародованы сферы и структуры, деятельность которых разрешается с 00:00 14 июня до 06:00 16 июня 2020 года в Баку, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, а также Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба.

• деятельность органов, в которых предусмотрена правоохранительная и военная служба;

• деятельность больниц и учреждений скорой медицинской помощи;

• деятельность учреждений социальной службы, в том числе по уходу за лицами с психическими и эмоциональными расстройствами, а также нуждающихся в особой заботе;

• коммунальные службы (водоснабжение и канализация, газоснабжение, теплоснабжение, распределение энергии, сбор и утилизация бытовых отходов);

• производство и поставка электроэнергии;

• мелиорация и водное хозяйство;

• услуги связи;

• телерадиовещательные компании (теле- и радиоканалы, кабельные телевидения);

• железнодорожные, автомобильные, морские, авиационные грузоперевозки;

• трубопроводы и деятельность по транспортному обеспечению;

• непрерывная производственная деятельность (предприятия, приостановка деятельности которых невозможна по производственно-техническим причинам);

• нефте- и газодобыча, переработка, хранение и продажа;

• производство хлебобулочных изделий (с 16:00 15 июня 2020 года)

• услуги по охране и обеспечению технической безопасности сфер, деятельность которых приостановлена.

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