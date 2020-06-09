Обнародованы сферы и структуры, деятельность которых разрешается с 00:00 14 июня до 06:00 16 июня 2020 года в Баку, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, а также Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба.
• деятельность органов, в которых предусмотрена правоохранительная и военная служба;
• деятельность больниц и учреждений скорой медицинской помощи;
• деятельность учреждений социальной службы, в том числе по уходу за лицами с психическими и эмоциональными расстройствами, а также нуждающихся в особой заботе;
• коммунальные службы (водоснабжение и канализация, газоснабжение, теплоснабжение, распределение энергии, сбор и утилизация бытовых отходов);
• производство и поставка электроэнергии;
• мелиорация и водное хозяйство;
• услуги связи;
• телерадиовещательные компании (теле- и радиоканалы, кабельные телевидения);
• железнодорожные, автомобильные, морские, авиационные грузоперевозки;
• трубопроводы и деятельность по транспортному обеспечению;
• непрерывная производственная деятельность (предприятия, приостановка деятельности которых невозможна по производственно-техническим причинам);
• нефте- и газодобыча, переработка, хранение и продажа;
• производство хлебобулочных изделий (с 16:00 15 июня 2020 года)
• услуги по охране и обеспечению технической безопасности сфер, деятельность которых приостановлена.