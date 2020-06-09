Проанализировав санитарно-эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики, и с учетом динамики распространения вируса принято решение о продлении особого карантинного режима в стране до 00:00 1 июля 2020 года.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

На основании анализа санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, в последние дни в Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах было выявлен рост инфицирования. В этом плане для снижения темпов распространения вируса COVID-19, а также минимизации его возможных негативных последствий с 00:00 14 июня до 06:00 16 июня 2020 года в Баку, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах будет введен ужесточенный карантинный режим.

В перечисленных городах и районах приостанавливается деятельность по всем сферам работ, услуг и торговли, а также движение общественного транспорта и автомобилей (за исключением автомобилей специального назначения, аварийно-восстановительных машин, машин скорой медицинской помощи, служебных автомобилей органов (структур), деятельность которых разрешена, а также автомобилей сотрудников этих структур, автомобилей граждан, участвующих в похоронах близких родственников).

С 00:00 14 июня 2020 года до 06:00 16 июня жителям перечисленных городов и районов запрещается покидать места проживания или место пребывания.

В рамках мер, осуществляемых по предотвращению распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), продлен срок временного ограничения на выезд-въезд в Азербайджан и возобновления международных рейсов.

На основании анализа ситуации в мире в связи с пандемией COVID-19, принято решение о продлении ограничения до 1 июля 2020 года. Исключение составляют грузовые и чартерные рейсы.

Minval.az