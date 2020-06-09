Гонконг третий год подряд возглавил рейтинг самых дорогих городов мира для проживания иностранных специалистов, который составляет консалтинговая группа Mercer.

Несмотря на протесты, Гонконг сохранил первое место из-за колебания валют к доллару США, а также роста стоимости жизни в городе, говорят в Mercer. Как указывает Forbes, на место Гонконга в рейтинге повлияли, в числе прочего, и высокие цены на недвижимость.

На втором месте расположился Ашхабад, столица Туркмении. За год город поднялся на пять строчек. Туркмения переживает экономический и социальный кризис в сочетании с гиперинфляцией, объясняют в Mercer, из-за этого в Ашхабаде выросла стоимость импортных продуктов и товаров.

В топ-10 вошли шесть городов, расположенных в Азии: Токио (третье место), Сингапур (пятое), Шанхай (седьмое) и Пекин (десятое).

Самые дорогие города Европы находятся в Швейцарии: Цюрих занял четвертое место, Берн и Женева — восьмое и девятое места соответственно. Также в десятку самых дорогих городов вошел Нью-Йорк (шестое место).

Москва за год поднялась в рейтинге на шесть позиций до 21-го места, обойдя такие города как Дубай, Копенгаген, Вашингтон, Париж и Вена. Также в рейтинг попал Санкт-Петербург, занявший 59-е место (годом ранее — 75-е).

Дешевле всего для иностранных специалистов жить в Ташкенте, Бишкеке, Виндхуке в Намибии, Тунисе.

Баку в рейтинге занял 172-ое место. В прошлом году Азербайджан занял 178-ое место.

Minval.az