При участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой 9 июня состоялось открытие трех больниц модульного типа.
При участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой 9 июня состоялось открытие трех больниц модульного типа.
Дата: 2020/06/09 16:25
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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