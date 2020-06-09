8 июня 2020 года на интернет-страницах и в социальных сетях были распространены видео- и фотоматериалы, запечатлевшие момент задержания полицией граждан, нарушивших правила ужесточенного карантинного режима на территории Ясамальского района города Баку.

Об этом говорится в заявлении аппарата Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена).

«Закон должен соблюдать каждый, а нарушению закона должна быть дана лишь юридическая оценка.

Омбудсмен взяла под контроль информацию, распространившуюся в интернет-ресурсах и социальных сетях. Задержанных приняли в индивидуальном порядке, их обращения изучаются. Мы незамедлительно реагируем на каждое обращение, полученное от членов семей задержанных, каждому противозаконному действию будет дана юридическая оценка.

В связи с предварительными обращениями Омбудсмен обратилась к министру внутренних дел Азербайджанской Республики.

Члены семей задержанных могут позвонить на мобильный номер Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмена) 050-370-98-96, выделенный для «горячей линии», — говорится в сообщении.

Minval.az