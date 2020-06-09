Как известно, 2 февраля 2019 года Бакинский зоопарк закрылся в связи с капитальным ремонтом.

В свете пандемии коронавирусной инфекции, распространившейся по стране, жители Баку лишены возможности посещать объекты развлекательного значения, но тем не менее, вопрос открытия Бакинского зоопарка и судьба питомцев по-прежнему очень интересует граждан.

Журналисты издания Modern.az поговорили с директор Бакинского зоопарка Азером Гусейновым, который рассказал о том, что уже более полугода питомцы зоопарка содержатся в Гарадаге, с ними все в порядке, даже более чем. Кроме того, у африканского льва, обезьяны и волков родились детеныши, так же появился жеребенок Карабахского скакуна, которого при открытии зоопарка обязательно покажут посетителям. По словам А. Гусейнова в зоопарке за животными ухаживают 6 сотрудников. До сих пор ни у одного животного не было проблем со здоровьем.

Касаясь вопроса открытия зоопарка, А. Гусейнов отметил что не может точно озвучить дату, так как пока что не располагает никакой информацией на этот счет. Но по любому в ближайшие месяцы, то есть к концу текущего года животные будут переселены в свой новый дом.

А. Гусейнов прокомментировал и вопрос относительно новых цен, отметив при этом, что раньше билет для детей старше десяти лет стоил один манат, для взрослых — два маната. Цены на билеты в новом зоопарке будут, конечно же, немного выше, так как расходы на содержание будут выше в три раза.

«Несмотря на то, что повышение цен на билеты не входит в наши полномочия, я буду стараться, чтобы стоимость билетов не была сильно завышенной», — подытожил А. Гусейнов.

Minval.az