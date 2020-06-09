Строительство новой дороги, которая соединит Армению и оккупированные территории Азербайджана – очередной провокационный шаг армянской стороны. Кроме того, это своеобразный месседж официальному Баку и международной общественности, свидетельствующий о том, что Ереван не намерен освобождать оккупированные территории Азербайджана.

Такое мнение в интервью «Минвалу» высказал руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу.

Накануне армянские СМИ сообщили о том, что планируется строительства новой дороги, которая свяжет Армению и оккупированный Нагорный Карабах. Согласно задумке, дорога будет проложена через находящиеся под оккупацией Зангеланский, Губадлинский и Ходжавендский районы Азербайджана.

По словам Шахиноглу, несмотря на то, что в самой Армении наблюдается сложная ситуация, связанная пандемией коронавируса, и это признал премьер страны, тем не менее, они вновь нацелились на очередную провокацию.

«Финансовую поддержку в этом вопросе окажет не только официальный Ереван, но и армянская диаспора. В свою очередь, Азербайджан должен активно противостоять планам армянских оккупантов», — подчеркнул политолог.

Как считает Э.Шахиноглу, нельзя ограничиться одними заявлениями МИД Азербайджана. Также необходимо, чтобы определенные шаги предприняло Минобороны Азербайджана.

«К примеру, когда оккупанты планировали задействовать Ходжалинский аэропорт в 2011 году, Азербайджан предупредил, что официальный Баку вправе уничтожать самолеты, выполняющие посадку в аэропорту, расположенном в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Поэтому данный аэропорт до сих пор не задействован, а все потому, что оккупантам стало ясно: Баку не ограничится одними заявлениями. Сейчас нужно применить ту же тактику, а именно заявить, что если оккупанты будут использовать новую дорогу для переброски войск и военной техники, то у нас есть возможность жестко пресечь их эти планы», — добавил эксперт.

При этом он напомнил, что основной целью армянской оккупации Лачинского района было создание коридора, который соединит Армению и оккупированные территории Азербайджана.

«Вряд ли оккупанты планируют строительство третьей дороги для использования в мирных целях. Если даже предположить, что это так, то все ровно, есть еще две дороги, Горис-Ханкенди и трасса Варденис-Агдере. Хотя еще в бытность существования СССР, достаточно была дороги Шуша-Лачин-Горис. В последние полтора десятка лет оккупанты активно застраивают и заселяют Лачин, Кельбаджар и Шушу, хотя, согласно планам, подготовленным МГ ОБСЕ, оккупанты должны в первую очередь освободить эти территории. Но раз они застраивают и заселяют эти территории, это означает, что армяне не намерены освобождать районы вне Нагорного Карабаха, о чем свидетельствует и проведение шоу «церемонии инаугурации» т.н. «президента» непризнанной республики Араика Арутюняна в Шуше.

Это тоже является открытым месседжем – армяне не намерены деоккупировать Шушу. Хотя обычно до этого «инаугурации» они проводили в Ханкенди. Поэтому Азербайджан должен предпринять такие шаги, чтобы армянская сторона, а также Минская группа ОБСЕ осознали, что мы не намерены смириться со сложившейся ситуацией. Минская группа разработала поэтапный план урегулирования конфликта, который остался нереализованным. Мы должны разъяснить посредникам, что если армяне заселяют Лачин, Кельбаджар, проводят «инаугурацию» в Шуше, планируют провести еще одну дорогу на оккупированных территорию Азербайджана, то мы жестко пресечем все эти провокации. Лично я не видел ни одного заявления МГ ОБСЕ, в котором они осудили бы все эти провокации», – говорит наш собеседник.

По его мнению, Азербайджан должен действовать жестко. При этом, это не означает, что мы обязательно должны возобновить боевые действия.

«Ранее президент Алиев подчеркнул, что мы готовимся сделать решающий шаг. Что это означает? Этот месседж был направлен Армении и международным структурам. МИД и Минобороны Азербайджана тоже должны действовать в этом направлении. Да, Минобороны Азербайджана проводит различные военные учения и маневры. Наш МИД тоже должен действовать в этом русле. Глава МИД не должен ограничиваться лишь участием в каких-то видеоконференциях, где обсуждается борьба с коронавирусом. Нужно поинтересоваться у армянской стороны, зачем им нужна еще одна, третья дорога? Зачем оккупанты проводят инаугурацию в Шуше? Мы должны в первую очередь задать им эти вопросы», — резюмировал Э.Шахиноглу.

Бахтияр Сафаров

Minval.az