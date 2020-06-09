Полицейский, оскорбивший жительницу Ясамала во время резонансного инцидента, уволен.

Как сообщили в пресс-службе МВД, были изучены видеокадры, на которых жители одного из домов в Ясамальском районе бросают с окон различные предметы на сотрудников полиции, осуществляющих контроль над карантинным режимом. На кадрах видно, как сотрудник полиции во время беседы с женщиной на повышенных тонах использует нецензурные выражения в адрес ее супруга, что является недопустимым явлением. (На видео он говорит, что женщина и ее муж – «зайцы»).

Эта женщина была приглашена в Управление полиции города Баку, перед ней извинились.

После этого руководство МВД приняло решение об увольнении этого сотрудника полиции и проведении служебного расследования по данному факту.

Minval.az