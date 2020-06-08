Кабмин внес изменения в решение Кабинета министров Азербайджанской Республики от 11 октября 2018 года № 440 «Об утверждении единой бюджетной классификации Азербайджанской Республики».

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Решение подписано премьер-министром Али Асадовым, говорится в сообщении Кабмина.

Согласно решению, подпункт 1.4.3.1.1.2 классификации доходов бюджета Азербайджанской Республики приводится в следующей редакции:

1.4.3.1.1.2 За нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

Minval.az