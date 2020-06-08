«В 23 регионах обязательное медицинское страхование организовано на высоком уровне, и население пользуется этими услугами. Обращений довольно много».

Об этом в беседе с журналистами сказал руководитель Департамента медицинских исков Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Вугар Гурбанов.

Он отметил, что в первую очередь медицинские услуги оказываются в медицинских учреждениях, входящих в состав TƏBİB, а те услуги, оказание которых невозможно в этих учреждениях, оказываются в частных медицинских учреждениях, с которыми заключены договора: «Услугами обязательного медицинского страхования воспользовались более 900 тысяч граждан. Им оказано более 4 млн. услуг. Наибольшее число обращений поступило от граждан в Мингячевирскую центральную городскую больницу, Евлахскую центральную районную больницу, Губинскую центральную районную больницу, Загатальскую центральную больницу. За это время осуществлены и жизненно важные операции, связанные, в основном, с кардиологией, офтальмологией и травматологией. По этим видам услуг проведено более 1000 операций» (цитата по АПА).

В.Гурбанов отметил, что эти услуги были оказаны населению в полном объеме в частных медицинских учреждениях бесплатно. По его словам, в настоящее время из-за пандемии число обращений в больницы несколько снизилось.

Minval.az