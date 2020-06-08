По мнению президента Crocus Group Араза Агаларова, потери государства от пандемии коронавируса можно возместить, увеличив финансирование строительной отрасли. «Все экономические кризисы преодолевались с помощью строительной индустрии», сообщил он в интервью газете «Коммерсантъ», отметив, что единственный способ «раскачать экономику» — это увеличение объемов строительства.

По мнению Агаларова, у этого варианта есть «огромное преимущество» в виде налога на добавленную стоимость. Из 10 триллионов рублей, выделенных на строительство, 2 триллиона сразу попадают в бюджет. «И что касается заработных плат, а они от любого строительного договора составляют около 30%, там 43% с этих 30% тоже отправляется в бюджет», подчеркнул он в ходе интервью.

Чем больше будет средств на строительную индустрию и чем проще станут юридические процедуры в этой сфере, тем выше будет оборачиваемость денег, отметил он. В частности, Агаларов призвал увеличить скорость подготовительных процедур и минимизировать временные затраты на экспертизу проектов.

И что касается заработных плат, которые от любого строительного договора составляют порядка 30%, там 43% с этих 30% тоже попадает в бюджет», подчеркнул он в ходе интервью.

Чем больше будет средств на строительную индустрию и чем проще станут юридические процедуры в этой сфере, тем выше будет оборачиваемость денег, отметил он. В частности, Агаларов призвал увеличить скорость подготовительных процедур и минимизировать временные затраты на экспертизу проектов.

Minval.az