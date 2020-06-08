Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные для ее сдерживания, приведут к спаду ВВП Азербайджана в 2020 году на 2,6%, говорится в июньском обзоре Всемирного банка (ВБ) «Перспективы мировой экономики» (Global Economic Prospects, GEP), выдержки из которого приводит «Интерфакс».

В апреле ВБ прогнозировал спад ВВП Азербайджана на 0,2% на фоне начинающейся пандемии коронавируса COVID-19.

По оценкам ВБ, в 2020 году на темпы ВВП Азербайджана повлияет сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+.

В ВБ считают, что пандемия коронавируса приведет к росту бюджетных расходов на здравоохранение в Азербайджане, предоставлению отсрочки по налоговым платежам для налогоплательщиков и расширению пакета мер по социальной защите населения.

При этом ВБ сохранил на 2021 год прогноз роста ВВП Азербайджана на уровне 2,2%.

По оценкам ВБ, в 2021 году экономическая активность в Азербайджане стабилизируется по мере восстановления цен на нефть на мировых рынках.

Minval.az