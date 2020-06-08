В случае, если жесткие требования карантина на выходные будут вводиться и в будущем, просим граждан заранее запасаться необходимыми лекарствами, чтобы избежать перегрузки службы скорой помощи «103» в этот период вызовами, связанными с этим и другими подобными вопросами.

Об этом сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

«В эти выходные некоторые граждане даже по самому незначительному поводу обращались в скорую помощь, в связи с чем число вызовов за один день увеличилось до 800. Ввиду значительного роста обращений в службу «103», в прибытии машин скорой помощи по адресам наблюдались незначительные задержки. Врачи скорой помощи ежедневно отправляются по различным адресам и проводят в связи с COVİD-19 обследования, берут образцы. Люди, чьи тесты на коронавирус дали положительный результат, эвакуируются в больницы особого режима», — сказал Байрамлы (цитата по «Тренду»).

Он отметил, что в целом же, в эти выходные, когда были введены жесткие требования карантина, подавляющее большинство граждан строго соблюдало установленные правила карантина, продемонстрировав исключительную солидарность.

Minval.az