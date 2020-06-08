9 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, будет дуть южный ветер.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 19-23, днем 30-35, в Баку ночью 19-21, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 70-80%, днем — 40-45 %.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, град. Утром туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-21, днем 33-38, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

9 июня на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье большинства метеочувствительных людей.

Minval.az