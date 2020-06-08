ЗАО «Бакинский метрополитен» в рамках нового контракта получил 20 вагонов модели 81-765.4Б/766.4Б, произведенных российским ОАО «Метровагонмаш», входящий в Трансмашхолдинг (ТМХ).

«Из России в Баку прибыли 4 состава по 5 вагонов каждый по заказу Бакметрополитена. Составы будут пущены на линию в ближайшее время после соответствующих пусконаладочных работ», — отметили в бакинском метрополитене.

Контракт на изготовление 60 вагонов метро серии 81-765.4Б/766.4Б в составе 12 поездов метро в пятивагонном исполнении был подписан в октябре 2019 года. Договор рассчитан на период с 2020 по 2023 год.

По данным ТМХ, в головных вагонах новых поездов предусмотрены места для маломобильных пассажиров и площадки для размещения колясок и велосипедов. Конструкция поезда предусматривает единый сквозной проход через все вагоны, что особенно актуально в период пандемии коронавирусной инфекции. Сквозной проход позволяет свободно перемещаться по вагонам, соблюдая социальную дистанцию между пассажирами.

В вагонах метро серии 81-765.4Б/766.4Б установлены системы кондиционирования и вентиляции с обеззараживанием воздуха. Автоматическая система обеззараживания воздуха с применением УФ-ламп способствует дополнительной защите от распространения вирусных и бактериальных инфекций, в том числе и COVID-19.

Метровагонмаш поставляет подвижной состав в столицу Азербайджана с 1967 года. В настоящее время в Бакинском метрополитене эксплуатируется свыше 300 вагонов метро, изготовленных на МВМ. За 2018-2019гг завод поставил на нужды метро Баку 8 пятивагонных поездов метро серии 81-765.Б/766.Б.

Minval.az