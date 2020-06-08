Первыми с 15 июля для авиасообщения с Россией, прерванного из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса, откроются восемь стран СНГ, пишет портал Ассоциации туроператоров России.

Согласно информации, с 1 августа будут возобновлены рейсы еще в семь стран мира — предположительно, речь идет о государствах Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Также обсуждается возможность восстановления с осени рейсов в Грузию и Египет.

«В любом случае это будут регулярные рейсы в крупные города, преимущественно столицы. Чартеры вернутся последними», — заключил один из источников портала. При этом открыть продажу билетов отечественные авиакомпании могут уже в середине июня.

Отмечается, что окончательный список зарубежных направлений, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, определят совместно Росавиация и Роспотребнадзор.

Minval.az