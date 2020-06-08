За нарушение особого карантинного режима, примененного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), с 00:00 06.06.2020 г. до 06:00 08.06.2020 г. 2524 человек, направлявшихся в транспортных средствах, были привлечены к ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных проступках, на других автомобильных дорогах республики за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах — по статье 211.2 того же Кодекса были привлечены к ответственности 218 человек, за повторное совершение этих действий в течение года 5 человек были привлечены к ответственности по статье 211.3. В целом всего были наказаны 2776 участников дорожного движения.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Minval.az